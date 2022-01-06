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Происшествия6 января 2022 9:31

Двое из 13 погибших в Алма-Ате правоохранителей обезглавлены

Число погибших во время столкновений в городе силовиков выросло
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Двое из 13 погибших в Алма-Ате правоохранителей обезглавлены

Двое из 13 погибших в Алма-Ате правоохранителей обезглавлены

Фото: REUTERS

Число погибших во время столкновений в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены. Об этом в четверг, 6 января, рассказали в комендатуре города.

«Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами», - приводит РИА Новости слова представителя комендатуры Алма-Аты.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что тело одного из убитых было обнаружено с отсеченной головой, и власти республики расценили этот акт, как прямое доказательство «террористического и экстремистского характера бандформирований», атаковавших город.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что в результате массовых беспорядков в республике пострадали более тысячи человек, из которых почти 400 госпитализированы, а более 60 направлены в реанимацию.

Ранее на улицах Алма-Аты начались бои и перестрелки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что под городом террористы вступили в бой с военными страны. В самом городе началась антитеррористическая операция.