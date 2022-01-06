Протестующие в казахском Актау заявили о завершении мирного митинга Фото: REUTERS

Протестующие в казахском городе Актау объявили о завершении мирного митинга.

На обнародованном видео можно увидеть, как местные жители собрались на так называемое вече, где под звуки свиста и возгласы приняли решение о завершении мирного протеста. Вероятно, следует ожидать, что акции станут еще более жесткими.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались после резкого повышения цен на газ, однако позже акции переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, во всей республике введен режим чрезвычайного положения. Как писал сайт kp.ru, на улицах Алма-Аты начались бои и перестрелки. В городе была объявлена антитеррористическая операция.

Согласно данным Министерства здравоохранения Казахстана, по состоянию на четверг, 6 января, в результате массовых беспорядков пострадали свыше тысячи человек, из которых 400 госпитализированы, а более 60 направлены в реанимацию.