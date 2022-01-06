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Общество6 января 2022 13:37

Появилось видео пустых полок и очередей в магазинах в Казахстане

В Казахстане из-за беспорядков в магазина пустеют полки и собираются очереди
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
После погромов и мародерства в Казахстане пустеют полки магазинов.

После погромов и мародерства в Казахстане пустеют полки магазинов.

Фото: REUTERS

В сети начали появляться видео пустых полок и очередей в продовольственных магазинах Казахстана. О перебоях с продуктами сообщают из разных регионов страны.

Так, Sputnik Казахстан пишет о проблемах с продуктами в магазинах Алма-Аты. По информации агентства, многие крупные супермаркеты в городе 6 января даже не открывались, а небольшие магазины быстро распродали все продукты, к 10 часам утра во многих не было даже хлеба.

Сообщается также о росте цен на продукты и проблемах с работой банкоматов и дефиците бензина на автозаправочных станциях.

Ранее на kp.ru сообщалось о предварительном подсчете ущерба от погромов и мародерства во время беспорядков в Казахстане. Предприниматели оценивают его в десятки миллионов долларов.

Также сообщалось, что мародеры в Алма-Ате разгромили офисы нескольких телекомпаний.

В то же время на площади Республики в Алма-Ате 6 января вновь началась стрельба.