Лукашенко заявил о попытке захвата протестующими в Казахстане аэропортов, чтобы помешать прибытию сил ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Казахстане целенаправленно захватывают аэропорты, чтобы не допустить прибытия миротворческих сил ОДКБ. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Казахстане пытались захватить два аэропорта, чтобы помешать прибытию в страну военной помощи со стороны ОДКБ. Об этом президент Белоруссии сказал в четверг 6 января.

«Там все, что можно было спалить, спалили. Захватили аэропорт. Притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По словам белорусского президента, целью протестующих было воспрепятствовать приземлению на территории Казахстана прежде всего самолетов с российскими военными.

«Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там», - сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, план протестующих по захвату аэропортов провалился.

«Благо, что под Алматы в 40 километрах есть военный еще аэродром, который был всегда под контролем военных. Аэропорт в Нур-Султане захватить не удалось на момент моего разговора с Токаевым», - отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Решение обратиться за помощью в ОДКБ принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к участников протестов в Казахстане с призывом прекратить беспорядки.