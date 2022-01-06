Видео погромов и мародерства в Казахстане появились в сети

В сеть выкладывают видео погромов и мародерства во время протестов в Казахстане. Фото: REUTERS

Большое количество видео погромов и мародерства выкладывают в сеть пользователи из Казахстана.

Так, на одном из видео снято, как группа людей разоряет кафе. По разгромленному кафе ходят люди, преимущественно молодые, на лицах у многих из них медицинские маски. Слышны звуки ударов и ломающихся предметов. Девушка, вероятно, автор видео, спрашивает6 «Что это за мародерство?». Ей не отвечают.

Также на видео попала сцена ограбления банка. Действие происходит в темное время суток. Дверь в отделение банка приоткрыта, туда заходят люди, несколько человек толпятся на ступеньках, не решаясь войти. Среди людей, которые заходят в банк, есть как мужчины, так и женщины. «Грабят банк», - поясняет кто-то рядом со снимающим.

В сеть выкладывают видео погромов в магазинах, на автозаправках, в офисах и госучреждениях.

Ранее сообщалось, что мародеры в Алма-Ате разгромили несколько офисов телекомпаний. Также появились сообщения о пустых полках в магазинах и ущербе в десятки миллионов долларов, о котором сообщила национальная палата предпринимателей Казахстана.