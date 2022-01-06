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Общество6 января 2022 18:31

Правительство Армении разрешило вооруженным силам принять участие в миссии ОДКБ в Казахстане

Вооруженные силы Армении примут участие в миротворческой миссии в Казахстане, так решил кабинет министров страны
Мария ПАВЛОВА
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В Казахстан приедут с миротворческой миссией по линии ОБСЕ военнослужащие из Армении.

В Казахстан приедут с миротворческой миссией по линии ОБСЕ военнослужащие из Армении.

Фото: REUTERS

Кабинет министров Армении принял решение об участии подразделения вооруженных сил этой страны в миротворческих операциях за пределами республики. Об этом говорится в сообщении правительства Армении.

«Коллективные миротворческие силы Армении примут участие в миротворческой деятельности страны в Республике Казахстан», - говорится в принятом в четверг 6 января правительством страны документе.

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыли для участия в миротворческой миссии ОДКБ военнослужащие из России и Белоруссии. Миротворцев 5 января пригласил президент Казахстана Токаев.

МВД Казахстана сообщает о гибели с начала беспорядков 18 сотрудников силовых ведомств.

Также сообщалось, что ОДКБ уведомила ООН о предстоящей миротворческой миссии на территории Казахстана.

О том, как происходила зачистка в Алма-Ате, читайте здесь на kp.ru.

Для граждан РФ, находящихся на территории Казахстана, МИД открыло горячую линию.