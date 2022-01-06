Участникам беспорядков в Казахстане грозит от 8 лет до пожизненного

Стало известно, какое наказание может грозить участникам беспорядков в Казахстане. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уголовные дела завела прокуратура Казахстана по фактам массовых беспорядков. Об этом сообщает ORDA.KZ.

Для ведения следствия по уголовным делам, связанным с беспорядками, создана межведомственная следственная группа. В эту группу вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов, руководить ей поручено специальному прокурору. Также правоохранительные органы начали досудебное расследование актов терроризма.

Участникам беспорядков в Казахстане может грозить от 8 лет до пожизненного заключения, сообщает издание. Также их могут лишить гражданства.

Ранее на kp.ru сообщалось о массовых фактах погромов и мародерста во время беспорядков в Казахстане. По информации МВД этой страны, в ходе беспорядков погибли 18 сотрудников силовых ведомств, сообщается о сотнях раненых.

Национальная палата предпринимателей Казахстана сообщила предварительно о более чем 90 миллионах долларов ущерба от погромов и мародерства.