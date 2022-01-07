Православные христиане встречают Рождество Христово 7 января 2022 года Фото: REUTERS

В ночь на 7 января 2022 года Русская православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже начал торжественное богослужение в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве.

Глава РПЦ поздравил верующих со светлым праздником и пожелал всем мира. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из Храма Христа Спасителя.

. Фото: REUTERS

В Рождественский сочельник служат "царские часы", читаются отрывки из Священного Писания, в которых говорится о долгожданном приходе Спасителя, о пророчествах, которые обещали его пришествие людям.

Также Рождество Христово 7 января отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и ряд протестантов, живущих по Юлианскому календарю.

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