Путин и Пашинян обсудили действия в рамках ОДКБ по ситуации в Казахстане

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и армянский лидер Никол Пашинян провели телефонный разговор в пятницу, 7 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 января заявил, что Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.

Напомним, замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что миротворцы ОДКБ не участвуют в боевых операциях.