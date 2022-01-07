Российские Ил-76 доставили киргизских миротворцев в Казахстан Фото: REUTERS

Военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил России доставили в Казахстан киргизских военнослужащих из состава миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности.

«Российской военно-транспортной авиацией осуществлена переброска военнослужащих вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», – рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Киргизские миротворцы отправились в Казахстан с аэродрома Кант. Кроме военнослужащих российские самолеты доставили в республику военную технику.

Как писал сайт kp.ru, парламент Киргизии поддержал отправку киргизских военнослужащих в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ. В одном из пунктов договора прописано, что если одно из государств – участников подвергнется агрессии то это будет рассматриваться государствами-участниками как вооруженное нападение на все государства-участники Договора. Поэтому киргизские парламентарии решили оказать поддержку Казахстану.

Ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.