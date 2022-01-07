Самолеты российских ВКС перебросили миротворцев из Армении в Казахстан

Самолеты российских ВСС перебросили миротворцев из Армении в Казахстан Фото: REUTERS

Военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил России перебросили в Казахстан армянских миротворцев из числа сил Организации договора о коллективной безопасности.

Как рассказали журналистам в Министерстве обороны России, из аэропорта Звартноц в Ереване вылетели три борта. Всего же созданная российским Минобороны воздушная группировка насчитывает более 70 самолетов Ил-76 и пять тяжелых военно-транспортных Ан-124, которые в круглосуточном режиме перебрасывают в Казахстан подразделения российского контингента миротворцев.

Напомним, в пятницу, 7 января, самолеты Ил-76 ВКС России доставили в Казахстан киргизских военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ.

Как писал сайт kp.ru, Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.