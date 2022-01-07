Токаев: В Алма-Ате произошло как минимум шесть волн нападений террористов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что беспорядки в Алма-Ате устраивали около 20 тысяч «хорошо обученных» террористов, причем бандиты атаковали город «шестью волнами».

«Бандиты и террористы были хорошо обучены, организованы, и ими командовали из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском языке», - написал глава республики на своей странице в Twitter.

Он добавил, что было «как минимум шесть волн атак террористов в Алма-Ате, их общее число 20 тысяч».

«Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел, им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности республики. На территории всей страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП), который предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов. На улицах Алма-Аты в ночь на 6 января начались бои и перестрелки.

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Заявление Токаева о «заговоре силовиков» все расставило по местам. Но Алма-Ата остается без телевидения и продуктов, люди начинают паниковать, передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробности).

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