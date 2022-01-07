МВД Казахстана обнародовало имена семерых полицейских, погибших в ходе беспорядков

В начале года в нескольких городах Казахстана вспыхнули протесты, которые быстро переросли в беспорядки и погромы Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Казахстана обнародовало имена семерых полицейских, погибших в ходе массовых беспорядков в городе Тараз, Алма-Ате и Жамбылской области.

В списке погибших правоохранителей – капитан полиции Сланбеков Рахат, старшина Камбетов Ринат, старший сержант Асылханов Ален, младший сержант Алмасов Нурболсын, прапорщик юстиции Ержанов Ербол, а также рядовые полиции Кайсаров и Аманов Айбат, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января, в нескольких городах они переросли в беспорядки и погромы. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел, им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности республики. На территории всей страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП), который предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

На улицах Алма-Аты в ночь на 6 января начались бои и перестрелки. Ранее власти республики сообщили, что во время беспорядков в городе пострадали сотни людей, в том числе более 300 сотрудников правоохранительных органов.

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