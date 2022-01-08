Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 2:30

МВД России: С 1 июля 2022 года паспорт можно будет оформить за пять дней

В министерстве сообщили, что такой же срок предусмотрен и при введении электронного паспорта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
С 1 июля 2022 года паспорт можно будет оформить за пять дней

С 1 июля 2022 года паспорт можно будет оформить за пять дней

Фото: REUTERS

В министерстве внутренних дел России напомнили, что с 1 июля 2022 года паспорт можно будет оформить за пять дней, причем такой же срок предусмотрен и при введении электронного документа.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», - сказали в пресс-центре МВД.

Пока же срок оформления паспорта составляет десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о новых правилах получения главного документа гражданина России. Кроме сокращения сроков оформления и выдачи, правительство до 90 дней продлило срок действия паспортов, подлежащих замене. Таким образом, с середины будущего лета не нужно будет бежать сломя голову за новыми «корочками» сразу после очередного дня рождения, когда человеку исполнилось 20 или 45 лет. Самый первый паспорт, который выдается в 14 лет, тоже можно будет получить в течение 90 дней, только прийти в паспортный стол нужно не позднее этого срока.