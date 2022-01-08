Пентагон исключил возможность сокращения военного присутствия США в Европе Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не рассматривают сокращение численности своих войск в Европе, заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

«Могу однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение численности войск в Европе или изменение позиции в этом вопросе. Также не рассматривается вопрос об изменении численности войск в Прибалтике и Польше», – написал Кирби в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek сказал, что расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе.

Напомним, в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и партнеры РФ будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Глава государства также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран. Кроме того, он отметил, в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.