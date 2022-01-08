В госдепартаменте США назвали темы обсуждений на переговорах с Россией по безопасности

В госдепартаменте США назвали темы обсуждений на переговорах с Россией Фото: REUTERS

В ходе переговоров с Россией по стратегической стабильности и безопасности, которые должны пройти в Женеве 10 января, американская делегация намерена обсуждать с представителями Москвы только вопросы двусторонних отношений, а более широкие темы Вашингтон планирует оставить для многосторонних форматов. Об этом сообщила журналистам 7 января высокопоставленный представитель госдепартамента США, отметив, что в понедельник Штаты и Россия озвучат друг другу свои «предложения и лежащие в их основе обеспокоенности».

«Возможно, в результате мы выявим ряд двусторонних вопросов, где будет достаточно точек соприкосновения, чтобы продолжить обсуждение», - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что американская сторона придерживается принципа не обсуждать вопросы, касающиеся других стран, без их непосредственного участия.

«Все вопросы, затрагивающие наших союзников и партнеров, должны обсуждаться в надлежащих многосторонних форматах, таких как Совет НАТО – Россия и ОБСЕ», - приводит слова представителя госдепартамента РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Это два документа, переведенные на несколько языков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что часть предложений Москвы в Вашингтоне сочли неприемлемыми. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия готова обсуждать озабоченности американской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия обнуляет итоги холодной войны: Украина не войдет в НАТО, а у наших границ не должно быть ракет

Москва сделала Вашингтону и Брюсселю предложение, от которого очень сложно отказаться (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Байден, не валяй дурака»: что будет, если США отвергнут российские предложения по безопасности

Рассуждает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности).