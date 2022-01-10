Около 8 тысяч человек задержаны в Казахстане в связи с беспорядками

Около 8 тысяч человек задержали в Казахстане в связи с беспорядками Фото: REUTERS

Почти 8 тысяч человек задержаны в Казахстане в связи с прошедшими в стране беспорядками. Такие данные в понедельник, 10 января, предоставил Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию ведомств республики.

«Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек», - говорится в заявлении.

Отмечается, что правоохранительные органы Казахстана изъяли пять угнанных автомобилей, а также похищенные товарно-материальные ценности, четыре единицы холодного оружия и две единицы гладкоствольного.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе беспорядков погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате - 103. Сумма ущерба государству, по предварительным оценкам, составляет примерно 212 миллионов долларов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков, выразив соболезнования родным и близким погибших.