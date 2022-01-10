МВД Казахстана назвало инфаркт причиной смерти замначальника полиции в Алма-Аты Назанова

В Казахстане фиксируют третью смерть высокопоставленного силовика за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты полковник Танат Назанов скончался от инфаркта. Об этом "Интерфаксу" рассказали в МВД Казахстана.

Отметим, что это уже третья смерть высокопоставленного силовика в стране за сутки.

Как ранее писал сайт kp.ru, найден мертвым начальник полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов, который пять дней назад был назначен комендантом региона. По сведениям журналистов, речь может идти о самоубийстве, но в правоохранительных органах эту версию не подтвердили.

Кроме того, тело полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили во дворе своего дома в Нур-Султане. Причина смерти пока неизвестна.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января 2022 года днем общенационального траура по жертвам беспорядков на территории страны.