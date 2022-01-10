Пентагон изучил потребности Украины в ПВО Фото: REUTERS

Делегация Министерства обороны Соединенных Штатов во время визита на Украину изучила потребности Киева в средствах противоздушной обороны, рассказал на брифинге официальный представитель ведомства Джон Кирби.

«Смотрели на противовоздушную и противоракетную оборону…посмотрели и проконсультировались с украинцами по поводу того, как они видят свои оборонные потребности», – сообщил представитель Пентагона.

Как отметил Кирби, ему неизвестно, какие рекомендации подготовила делегация Минобороны США, а также не уточнил, обсуждается ли возможность поставок Киеву переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина попросила США о дополнительных поставках вооружения для обороны воздушного пространства и моря.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Госдепе заявили, что США продолжат оказывать оборонительную военную помощь Украине.

Тем временем посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии оружия для Украины.

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