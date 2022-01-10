Посол Киева в Берлине потребовал от Германии оружия для Украины

Посол Киева в Берлине Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна отказаться от принципиальной позиции предыдущего правительства Ангелы Меркель и «срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением».

Об этом украинский дипломат заявил в интервью немецкой медиагруппе FUNKE. По его словам, существующая позиция по этому вопросу «с точки зрения морали абсолютно излишня», а у Незалежной «есть право на самооборону».

Кроме того, киевский посол заявил, что Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль», именно поэтому бывшая советская республика требует «массивной военной поддержки».

«Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», - пригрозил немцам Мельник.

К слову, ранее о том, что новое правительство Германии должно одобрить поставки вооружений Украине, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. В мае 2021 года Германия использовала свое право вето для того, чтобы заблокировать поставки уже оплаченных Украиной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. При этом правительство Меркель, по данным немецких СМИ, вынудило Нидерланды поддержать такое решение, чтобы не было впечатления, будто ФРГ – единственный противник продажи оружия Киеву.

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