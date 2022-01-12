Мэрия Алма-Аты сообщила, что аэропорт будет закрыт до окончания режима ЧП

Аэропорт Алма-Аты останется закрытым минимум до 19 января Фото: REUTERS

Аэропорт Алма-Аты возобновит работу только после снятия в городе режима чрезвычайного положения. Об этом заявила журналистам представитель городской мэрии.

"Аэропорт будет закрыт до окончания режима ЧП", - уточнили в администрации Алма-Аты.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Ате и Мангистауской области. Он продлится до полуночи 19 января 2022 года.

Напомним, МИД России открыло горячую линию для находящихся в Казахстане россиян. Внешнеполитическое ведомство также напомнило российским гражданам, которые находится в Казахстане, о необходимости соблюдать повышенные меры личной безопасности.

По данным на 11 января, российские самолеты военно-транспортной авиации эвакуировали из Казахстана уже более 1,7 тысячи человек.