Генпрокуратура Казахстана запустила сайт для анонимной отправки фото и видео о беспорядках

Кадры о беспорядках в Казахстане принимают на условиях анонимности Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура Казахстана и министерство цифрового развития страны запустили сайт stopterrorism.kz, на который можно отправить фото и видео о прошедших в республике беспорядках и террористических актах.

В казахской Генпрокуратуре уточнили, что сбор данных ведется для идентификации преступников и доказательства их вины. По информации ведомства, отправка кадров с мест преступлений осуществляется анонимно.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе беспорядков в Казахстане погибли более 160 человек. Стихийные протесты начались в стране 2 января из-за цен на автомобильное топливо и за несколько дней переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

По данным национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен", сумма ущерба от протестов в стране превысила 212 миллионов долларов.

Напомним, в нападении на Алма-Ату участвовали 20 тысяч бандитов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации в пятницу, 7 января.