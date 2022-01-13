Роскосмос и NASA обсуждают продление работы МКС до 2030 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскосмос и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США проводят консультации относительно продления сроков работы Международной космической станции до 2030 года, сказано в презентации генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Как отметил глава Роскомоса, российская сторона получила 31 декабря 2021 уведомление от NASA о том, что Соединенные Штаты продолжат эксплуатировать МКС до 2030 года. По словам Рогозина, с американской стороной достигнута договоренность по осуществлению Россией инженерной поддержки модуля «Заря» до 2024 года.

Напомним, в конце прошлого года NASA заявило, что Соединенные Штаты намерены продлить работу Международной космической станции до 2030 года.

Как писал сайт kp.ru, в NASA говорили, что смогут поддерживать работу МКС как минимум до 2028 года или даже дольше. До этого Роскосмос заявил о завершении эксплуатации МКС в 2028 году.