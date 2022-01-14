Отец девятилетней студентки Алисы Тепляковой заявил, что все его дети будут учиться в МГУ

Он добавил, что у них очень разносторонняя семья и дети рассматривают множество специальностей Фото: YouTube

Отец девятилетней студентки Алисы Тепляковой заявил, что все его дети будут поступать в Московский государственный университет (МГУ).

"Мы обязательно будем поступать в МГУ в будущем, все дети наши. Посмотрим, поступят или нет, но поступать будут обязательно", - отметил Тепляков-старший в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что у них очень разносторонняя семья и дети рассматривают множество специальностей. По его словам, они хотят получать много знаний.

Ранее стало известно, что девятилетнего вундеркинда могут отчислить из университета из-за папы. На психфаке говорят, что Алиса неверно ответила на вопрос, расстроилась и выбежала из аудитории. Ее отец попытался прорваться на факультет, чтобы разобраться с преподавателями. Узнав про плохую оценку он рассвирепел и этот момент и попал на видео.

Известно, что девочка сдает сессию по индивидуальному плану по просьбе папы. В МГУ пожелали ей доброго здоровья и успехов на сессии, а законным представителям учитывать, что у ребенка могут быть и свои потребности, с которыми нужно считаться.