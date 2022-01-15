Первые шесть самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана Фото: REUTERS

Первые шесть военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами сил Организации договора о коллективной безопасности вернулись из Казахстана в Россию. Они приземлились на аэродроме Северный в Иваново.

Как рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ, после посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия, посвященные встрече российских десантников. После этого личный состав начнет разгрузку техники и отправиться в пункты постоянной дислокации.

Напомним, в субботу, 15 января, самолеты с российскими военными из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана после завершения миротворческой миссии. Возвращение российских миротворцев планируется завершить до 19 января 2021.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана. До этого миротворческий контингент ОДКБ начал передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам.