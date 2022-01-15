В Иваново из Казахстана прибыли десять самолетов с российскими миротворцами ОДКБ Фото: кадр из видео

На аэродром Северный в Иваново приземлились десять военно-транспортных самолетов ВКС РФ с российскими миротворцами из состав сил организации договора о коллективной безопасности, вернувшимися из Казахстана, сообщает Министерство обороны.

«Все десять самолетов с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный (Иваново). После посадки последнего борта на летном поле пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, профессионально выполнивших все поставленные задачи. По окончании торжественного митинга личный состав со штатной техникой убудет в пункт постоянной дислокации», – сказано на сайте оборонного ведомства.

Напомним. ранее в субботу, 15 января, первые шесть военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ вернулись из Казахстана в Россию. Они приземлились на аэродроме Северный в Иваново.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана. До этого миротворческий контингент ОДКБ начал передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам.