Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии (ковид-сертификатах). Измененный документ кабмин должен представить до 30 января 2022.

«Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального собрания Российской Федерации и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – сообщается на сайте Кремля.

Гава государства призвал обеспечить неукоснительное соблюдение прав граждан и учесть все возможные жизненные ситуации при реализации законопроекта. Также поручено обеспечить доступность получения документов, подтверждающих проведение вакцинации от коронавируса, наличие медотвода от нее или то, что человек уже перенес COVID-19.

В пятницу, 14 января, правительство РФ и партия «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что принятый в первом чтении документ готовился как мера реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, однако с появлением штамма «Омикрон» возникли новые вызовы. Поскольку в этих условиях прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации сложнее, правительство совместно с ЕР «выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении».

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