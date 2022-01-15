Все миротворцы ОДКБ должны вернуться из Казахстана до 19 января 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), согласно планам, должны вернуть из Казахстана в пункты постоянной дислокации до 19 января 2022 года включительно. Такое заявление сделал генсек ОДКБ Станислав Зась.

«Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана… Практически в течении недели все подразделения … И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России, до 19 числа включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», - заявил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Генсек ОДКБ также сообщил, что в Казахстане не было ни одного конфликта между миротворцами организации и местными жителями.

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ заявили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли Воздушно-десантные войска.

В минувший вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил, отметив, что вскоре начнется вывод войск, который займет не более десяти дней. При этом он отметил, что силы организации помогли наладить обстановку. Позже главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из республики.