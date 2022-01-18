Сорок самолетов доставили миротворцев ОДКБ из Казахстана в Россию за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сорок самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана на аэродромы в Московской и Ульяновской областях. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Как уточняется в заявлении военного ведомства, на аэродромах была организована торжественная встреча миротворцев с участием командования Воздушно-десантных войск и Ульяновского соединения ВДВ. После торжественных мероприятий десантники-миротворцы провели разгрузку военной техники, вооружения, после чего совершили марши в пункты постоянной дислокации.

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ сообщили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в миротворческий контингент вошли Воздушно-десантные войска.

На прошлой неделе, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил, уточнив, что вскоре начнется вывод войск, который займет не более десяти дней. При этом глава государства подчеркнул, что силы организации помогли наладить обстановку в республике. Позже главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев.