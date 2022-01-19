В МИД РФ заявили, что опыт ОДКБ в Казахстане проанализируют на случай попыток повторения "сюжетов" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Опыт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане проанализируют для принятия превентивных мер в случае попыток повторения аналогичных «сюжетов» в других государствах организации. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ объявили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в миротворческий контингент вошли Воздушно-десантные войска.

На прошлой неделе, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о завершении основной миссии миротворческих сил, отметив, что вывод войск из страны займет не более десяти дней. При этом глава государства указал на то, что силы организации помогли наладить обстановку в республике. Позже главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев.