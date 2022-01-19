Порошенко связал обвинения в госизмене с падением популярности партии Зеленского

Петр Порошенко
Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением по поводу обвинений в государственной измене и ареста его имущества.
В интервью телеканалу CNN Порошенко связал возбужденное против него уголовное дело с его политической деятельностью, ростом популярности его партии "Европейская солидарность" и падением рейтингов партии действующего украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа".
"Это политически мотивированное преследование, это давление на лидера оппозиции", - подчеркнул Порошенко.
Политик подчеркнул, что это произошло на фоне обострения проблем в сферах экономики, энергетики и безопасности.
Как ранее писал сайт kp.ru, государственное бюро расследований Украины заявило, что в уголовном деле Петра Порошенко о государственной измене отсутствует политический подтекст. Об этом в пятницу 14 января заявила во время брифинга пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.
Напомним, в ноябре 2021 года СБУ начала проверку причастности Порошенко к госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Позднее бывший президент Украины получил статус подозреваемого. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сам Порошенко назвал возбуждение в отношении него уголовного дела "сумасшествием".