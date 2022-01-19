Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет

Великобритания поставила Украине несколько тысяч ракет, заявили в Минобороны Соединенного Королевства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет, сообщил в среду 19 января заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Об этом Хиппи рассказал в эфире британского радио LBC.

«Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет», - сказал Джеймс Хиппи.

Заместитель министра назвал украинцев гордой нацией и отметил, что они готовы бороться за свою территорию.

«Украинцы - гордая суверенная нация, готовая отстаивать каждую пядь своей страны», - сказал Хиппи.

О том, что Великобритания начала переговоры с Украиной о поставках ракет высокой точности, на kp.ru сообщалось в октябре 2021 года.

О том, как НАТО осваивает Украину и обучает терактам в Крыму, читайте здесь.

Также ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил факторы, приводящие к напряженности вокруг Киева. Песков сказал, что напряженность усиливают приводят поставки оружия на Украину, а также военные маневры НАТО.