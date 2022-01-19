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Политика19 января 2022 12:54

Глава Еврокомиссии пригрозила России масштабными санкциями в случае ухудшения ситуации на Украине

ЕС не приемлет попыток разделить Европу на сферы влияния, отметила политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS

Евросоюз совместно с партнерами введет в отношении России масштабные санкции, если ситуация вокруг Украины ухудшится, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы перейдем к масштабным санкциям, согласованным с партнерами», – написала она в Twitter.

Как заявила фон дер Ляйен, ЕС выступает за диалог с Россией, однако не приемлет «попыток разделить Европу на сферы влияния».

Напомним, ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, и у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

О новых санкциях против РФ в случае «вторжения» на Украину писал Associated Press. По инофрмации издания, Вашингтон намерен ввести в отношении Москвы жесткие экспортные ограничения.

Как писал сайт kp.ru, Глава Еврокомиссии заявляла, что отношения ЕС и России будут зависеть от ситуации с Украиной.