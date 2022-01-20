Чешские сенаторы заявили о необходимости пересмотреть отношения с Россией

Чешские сенаторы призвали правительство пересмотреть отношения с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские сенаторы рекомендовали правительству «отважно начать ревизию отношений с Россией». С такой рекомендацией выступил комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности.

«Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», — цитирует председателя комитета Павла Фишера РИА Новости.

Фишер отметил, что это «задача на долгую перспективу».

Отношения между Чехией и РФ обострились после того, как Чехия потребовала от Москвы компенсацию в размере 25,5 млн евро за ущерб взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Чешская сторона заявила, что Россия якобы причастна к этим взрывам, выслала российских дипломатов и потребовала от других стран сделать то же самое.

В то же время президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы на складах могли быть попыткой скрыть недостачу боеприпасов. Также сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фантасмагорией и абсурдом претензии Праги к Москве в связи со взрывами на военных складах во Врбетице.