Глава МИД Украины раскритиковал Германию за отказ от поставок оружия Фото: REUTERS

Заявления германских властей о невозможности передачи Киеву вооружения, а также возвращения Крыма, не соответствуют уровню отношения Украины и Германии, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», – написал глава украинского МИД в Twitter.

Напомним, ранее представитель Министерства обороны Германии заявил, что политика немецкого правительства в части поставок летальных вооружений Украине неизменна.

Как писал сайт kp.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял о желании Киева получить от Берлина военные корабли и системы ПВО. Данный вопрос остается одним из основных на повестке дня в переговорах двух стран, отметил он. Дипломат также указал на то, что ФРГ нужно взять пример с Великобритании, которая уже сообщила о поставках Украине лёгких противотанковых оборонительных вооружений.

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр говорил, что ФРГ не будет поставлять Украине вооружение даже в качестве компенсации за запуск газопровода «Северный поток – 2».