Глава СНБО Украины заявил, что поводов для паники в стране сегодня нет Фото: REUTERS

Поводов для паники на Украине сегодня нет. Такое заявление сделал заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) незалежной Алексей Данилов, призвав СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью.

«Наши Вооруженные силы способны дать отпор в случае необходимости. Каждая страна заботится о своей стране, когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно», – сказал секретарь СНБО.

Напомним, накануне Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американских дипломатов и их семей с Украины, а также призвал своих граждан на время отложить поездки в незалежную. Через некоторое время с аналогичными заявлениями выступили в Министерстве иностранных дел Великобритании. Сегодня, 24 января, стало известно, что МИД Австралии и Германии рекомендовали гражданам своих стран покинуть территорию Украины