Антонов назвал сообщения о начале эвакуации российских дипломатов из США "несусветной ложью"

Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал «несусветной ложью» появившиеся в социальных сетях заявления о начале эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», - говорится в сообщении российского посла, которое опубликовано на странице диппредставительства в Facebook в форме ответа на вопрос CNN.

Дипломаты заявили, что получили множество аналогичных вопросов от СМИ после того, как в соцсетях начали распространяться сообщениями о якобы начавшейся эвакуации.

Напомним, накануне газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины заявила о планах российского посольства в Киеве и консульства во Львове якобы «эвакуировать» из Украины дипломатов. Позже в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что посольство России в украинской столице работает в штатном режиме, назвав сообщения об «эвакуации» провокацией.