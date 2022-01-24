Пентагон привёл 8,5 тысяч военных в состояние повышенной готовности Фото: REUTERS

США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом на фоне напряжённости вокруг Украины. Такое заявление в понедельник, 25 января, сделали в Пентагоне, уточнив, что 8,5 тысяч военных перевели в состояние повышенной готовности к переброске в Европу для усиления сил НАТО.

«Министр (обороны США Ллойд) Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию ... Их численность достигает 8,5 тысячи», - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, уточнив, что никаких решений относительно их развертывания на данный момент не принято.

Напомним, накануне Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей из Украины, а также рекомендовал своим гражданам на время отложить поездки в незалежную. Через некоторое время с подобным заявлениями выступили в МИД Великобритании, Австралии и Германии. Позже в СНБО Украины заявили об отсутствии напряжённости вокруг страны, а украинский лидер Владимир Зеленский выступил с заявлением, что ситуация в незалежной находится под контролем и причин для паники нет.