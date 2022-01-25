Путин заявил, что Россия и Китай выступают против демонстративных бойкотов в спорте

Путин заявил, что России и Китай выступают против демонстративных бойкотов в спорте Фото: REUTERS

Россия и Китай имеют единую позицию относительно бойкотов международных спортивных соревнований и выступают против политизации спорта, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов. Поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь равноправие и справедливость», – сказал глава государства в ходе видеоконференции с членами олимпийской сборной России.

Путин подтвердил свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в день открытия Олимпийских игр. На ней, сообщил президент, стороны обсудят проведение годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Российский лидер выразил уверенность в проведении Олимпиады в Пекине на высоком уровне, а также призвал спортсменов соблюдать все правила эпидемиологической безопасности, действующие в Китае.

Как писал сайт kp.ru, США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Такое решение означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация Соединенных Штатов. Через несколько дней к американскому бойкоту присоединились несколько других стран.

Ранее Путин назвал неприемлемым решение о бойкоте зимней Олимпиады в КНР.