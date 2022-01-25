США передали Украине еще 300 противотанковых ракет Javelin

Украина получила 300 противотанковых ракетных комплексов от США.
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В Украину во вторник 25 января доставлена очередная партия оборонной помощи из США. Она включает в себя три сотни противотанковых ракет Javelin, сообщает FoxNews.
Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения производства США. Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, например, вертолетов. Этот ПТРК называют «убийцей танков».
«Доставленная новая партия помощи включает 300 ракет Javelin», - сообщил телеканал.
Как ранее сообщалось на kp.ru, первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину 22 января, груз содержал 90 тонн летального оружия.
Позднее сообщалось о прибытии еще 80 тонн оружия.
Ранее Великобритания поставила Украине противотанковые ракетные комплексы последнего поколения. Подробнее о том, что это за оружие, читайте здесь на kp.ru.