США передали Украине еще 300 противотанковых ракет Javelin

Украина получила 300 противотанковых ракетных комплексов от США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Украину во вторник 25 января доставлена очередная партия оборонной помощи из США. Она включает в себя три сотни противотанковых ракет Javelin, сообщает FoxNews.

Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения производства США. Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, например, вертолетов. Этот ПТРК называют «убийцей танков».

«Доставленная новая партия помощи включает 300 ракет Javelin», - сообщил телеканал.

Как ранее сообщалось на kp.ru, первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину 22 января, груз содержал 90 тонн летального оружия.

Позднее сообщалось о прибытии еще 80 тонн оружия.

Ранее Великобритания поставила Украине противотанковые ракетные комплексы последнего поколения. Подробнее о том, что это за оружие, читайте здесь на kp.ru.