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Политика25 января 2022 17:43

США передали Украине еще 300 противотанковых ракет Javelin

Новая партия оборонной помощи США Украине включает 300 противотанковых ракет
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Украина получила 300 противотанковых ракетных комплексов от США.

Украина получила 300 противотанковых ракетных комплексов от США.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Украину во вторник 25 января доставлена очередная партия оборонной помощи из США. Она включает в себя три сотни противотанковых ракет Javelin, сообщает FoxNews.

Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения производства США. Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, например, вертолетов. Этот ПТРК называют «убийцей танков».

«Доставленная новая партия помощи включает 300 ракет Javelin», - сообщил телеканал.

Как ранее сообщалось на kp.ru, первая партия дополнительной военной помощи США поступила на Украину 22 января, груз содержал 90 тонн летального оружия.

Позднее сообщалось о прибытии еще 80 тонн оружия.

Ранее Великобритания поставила Украине противотанковые ракетные комплексы последнего поколения. Подробнее о том, что это за оружие, читайте здесь на kp.ru.