Россия перебрасывает на учения в Белоруссию новейшие истребители Су-35

Многоцелевой истребитель Су-35С Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новейшие многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России продолжают перебазирование на аэродромы Белоруссии, а во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов, чтобы пилоты могли отдохнуть и подготовиться к новому вылету. Об этом в ночь на среду, 26 января, сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны России сообщило, что эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в проверке сил реагирования Союзного государства. В частности, военные проведут учения, на которых отработают пресечение внешней агрессии и противодействие терроризму.

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля 2022 года.