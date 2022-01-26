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Политика26 января 2022 9:42

Песков подтвердил переговоры Путина с Макроном 28 января 2021

Лидеры побеседует по телефону
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Песков подтвердил переговоры Путина с Макроном 28 января 2021

Песков подтвердил переговоры Путина с Макроном 28 января 2021

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном действительно состоятся в пятницу, 28 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, на пятницу запланирован телефонный разговор», – сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что президент России проведет телефонный разговора с французским лидером до конца недели.

Как писал сайт kp.ru, накануне Макрон заявил о запланированных на 28 января телефонных переговорах с главой российского государства. По его словам, беседа состоится в первой половине дня.

Напомим, в ноябре 2021 года Путин обсудил с французским президентом ситуацию на Украине и в Белоруссии. Главы государств признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет. Позже Макрон заявлял, что Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств.