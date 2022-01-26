Замгоссекретаря США Шерман заявила о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Заместитель госсекретаря США Шерман считает Украину не готовой к вступлению в НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявила, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО. Об этом она сказала в среду 26 января во время онлайн-дискуссии, которая была организована киевским Фондом Виктора Пинчука.

По словам Шерман, Украина не достигла уровня, необходимого для получения Плана действий по подготовке к вступлению в альянс.

«Украина работает над тем, чтобы показать, что она готова получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Пока она не достигла такого уровня», - цитирует Уэнди Шерман ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине, так как эта страна не является членом НАТО.

Директор Фонда изучения США МГУ Рогулев определил истинную ценность Украины для ее западных партнеров и пришел к выводу, что в составе НАТО Украина особо никому и не нужна. Подробности здесь на kp.ru.