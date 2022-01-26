В Белом доме заявили, что НАТО не вернется к позициям 1997 года

Замгоссекретаря США заявила, что НАТО не вернется к позициям 1997 года Фото: REUTERS

Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Уэнди Шерман заявила, что НАТО не вернется на исходные позиции 1997 года.

- Я совершенно четко заявила (на переговорах с должностными лицами) России: «Нет, вы не можете принимать решение по вопросу о членстве в НАТО. Это не вам решать, это зависит от членов НАТО. Нет, вы не вправе решать, что все наступательные вооружения должны покинуть Европу. Нет, вы не можете говорить, что мы повернем время вспять к 1997 году и все страны, которые вступили в НАТО с того момента, должны выйти из НАТО. Этого не произойдет», — сказала она.

Шерман добавила, что взаимной безопасности можно достичь не путем «ультиматумов» и «угроз» Украине.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.