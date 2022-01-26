CNN: США с союзниками обсуждают отправку «тысяч» солдат в Восточную Европу

Соединенные Штаты с союзниками обсуждают отправку «тысяч» солдат в Восточную Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки обсуждают с союзниками отправку «тысяч» военнослужащих в страны Восточной Европы.

- США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы, — сообщил американский канал CNN, ссылаясь на местных чиновников.

По данным канала, солдат хотят отправить в Румынию, Болгарию и Венгрию. Уточняется, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.