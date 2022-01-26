Посол РФ заявил, что его хотят выслать из США из-за разногласий по визам

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что его хотят выслать из-за разногласий по визам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в США заявил, что его могут вынудить уехать в Россию в апреле, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в РФ. Об этом глава российской дипмиссии Анатолий Антонов сообщил в среду 26 января. По словам Антонова, такие условия ему поставили в Госдепартаменте США.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», - цитирует Анатолия Антонова ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Антонов рассказал, как Вашингтон вынуждает российских дипломатов покидать США.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», - сказал Анатолий Антонов. Подробности здесь.

В то же время Антонов опроверг сообщения об эвакуации российских дипломатов из США в связи с ситуацией вокруг Украины