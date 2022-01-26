Госсекретарь США Блинкен попытался обвинить Москву в разжигании кризиса на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен только что выступил с заявлением, не дожидаясь официальной реакции российской стороны Фото: REUTERS

Около восьми вечера в среду посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России и передал российской стороне письменный ответ Вашингтона по предложениям безопасности. Напомним, 17 декабря прошлого года наш МИД опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Во вторник агентство «Блумберг» сообщило со ссылкой на анонимного чиновникам Евросоюза, ознакомившегося с ответным американским документом, что в нем нет конкретных соображений по поводу российских инициатив. Американцы изложили лишь общие положения, в которых США готовы сотрудничать с Россией. Среди них контроль над вооружениями, увеличение транспарентности, снижение рисков и размещение ракетных систем. При этом США наряду с теми сферами, где Россия высказывает свои озабоченности (а это в первую очередь - расширение НАТО на Восток), собираются предъявить Москве собственные претензии.

Вашингтон загодя ознакомил со своими ответами европейских союзников, а также украинское руководство. А вот нас попросил документ не публиковать. Однако в Москве дали понять, что, коль РФ сделала достоянием гласности свои предложения, то и американский ответ тоже может увидеть свет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен только что выступил с заявлением, не дожидаясь официальной реакции российской стороны. Оно было выдержано в прежнем, предельно конфронтационном духе. Из чего можно сделать вывод:

США ни на какие серьезные компромиссы с Москвой идти не намерены и фактически отвергли предложения Москвы. Складывается впечатление, что Штаты по инерции настолько уверены в собственной неуязвимости, что позволяют себе диктовать России свою волю.

Вот основные тезисы, озвученные Блинкеном:

- Кризис был вызван усилиями России, напряжение нагнеталось постоянно. Русские направили свои предложения. Посол в Москве Салливан сегодня доставил русским наш ответ. Мы четко дали понять, что у нас есть принципы, от которых мы не отступим никогда: территориальная целостность Украины и ее безопасность, политика «открытых дверей» в НАТО. Но мы вышли с иными предложениями. Новое Соглашение о сокращении наступательных вооружений, ограничение по баллистическим ракетам в Европе. Мы положили на бумагу эти предложения, потому что у них есть потенциал. Россия должна прекратить свою провокационную риторику. Мы учли соображения наших союзников и также включили их в документ.

- Наши оценки ситуации между Россией и Украиной основаны на нашей глубокой экспертизе по этим вопросам. Мы не будем публиковать отправленный русским итоговый документ, потому что дипломатия требует тишины. Надеемся, что в России с этим согласны.

- Мы будем укреплять украинский военный потенциал. Направлять им вооружение. В ближайшие дни будут еще поставки. На прошлой неделе наши восточные союзники также начали поставлять вооружение. 8 500 американских солдат приведены в состояние повышенной боевой готовности. - Мы активировали эти силы на всякий случай. Кроме того, мы подготовили пакет серьезных санкционных мер, которые нанесут разрушительный удар по российской экономике. Мы также собираемся использовать экспортный контроль для того, чтобы запретить поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

- В рамках поддержки наших партнеров против России мы изучаем то, как мы можем помочь Украине за рамками уже существующих мер, в том числе экономически. Если Россия решит использовать газ в качестве оружия, мы используем поставки из разных стран мира для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность Европы. Если Россия выберет путь военного противостояния, мы выйдем вперед с поддержкой Украины. Мяч на стороне России. Мы будем действовать в соответствии с тем, как будет действовать она.

Надо полагать, что ответ НАТО, который обещал озвучить генсек альянса Йенс Столтенберг, будет фактически калькой заявления Блинкена. Ничего хорошего от занятой американцами позиции ждать нельзя. Фактически Вашингтон вернулся в самые мрачный годы холодной войны, рассчитывая, что Россия не выдержит американского давления и пойдет на попятную. Но этого США не удалось достичь ни 75 лет назад, когда у них было монопольное владение ядерным оружием, ни в последующие годы (за исключением 90-х, когда власть в стране оказалась у предателей). Что уж говорить о теперешних временах. Россия никому не угрожает. Это западники опять лезут к нашим границам. Что ж, пусть вспомнят историю.