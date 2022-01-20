Песков сообщил, что по предложенной Эрдоганом встрече Путина и Зеленского «нет ничего»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о возможной встрече главы российского государства Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским в Турции, которую предложил провести турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сказал, что никакой подготовки к такому саммиту не ведется.

«По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер», - приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 января лидер Украины предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с Путиным. По словам главы офиса Зеленского, речь шла о встрече в режиме видеоконференции.

Эту идею лидера Незалежной член комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал «пустой инициативой» и «очередной неудачной попыткой самопиара». По его словам, «Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит», а «такие переговоры не нужны никому, кроме него самого». Пушков добавил, что «Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток».

А через четыре дня Эрдоган решил помочь уладить разногласия между Москвой и Киевом, для чего предложил президентам двух стран провести переговоры в Анкаре.

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