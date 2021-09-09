Зеленский зарабатывает политические очки на одних лишь слухах о встрече с Путиным

После того, как Зеленский наконец-таки побывал в Овальном кабинете у Байдена, на Украине только и разговоров - о его возможной встрече с Путиным. Фото: REUTERS

После того, как Зеленский наконец-таки побывал в Овальном кабинете у Байдена, на Украине только и разговоров - о его возможной встрече с Путиным. Причем об этом увлеченно рассуждают и сторонники, и противники украинского президента. И у каждой стороны - свои аргументация и обоснования такой встречи.

На днях министр иностранных дел Кулеба, в очередной раз заявив о готовности Киева к саммиту с Москвой, даже посетовал, что «российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи». Понятное дело, наверняка боится… Ведь Зеленский на встречу прямо-таки нарывается: весной предложил Путину встретиться на Донбассе, где идет война. Потом почему-то пытался «забить стрелку» с ним в Ватикане.

Российская сторона терпеливо разъясняет: от встречи не отказываемся. Главное для этого - договориться о повестке, позволяющей принять реальные решения для нормализации отношений двух стран, и о месте. То есть ясно дает понять: понтифик тут - третий лишний. А тема Крыма, которую Зеленский вытащил на первое место, для России закрыта окончательно. Пресс-секретарь Путина Песков уточнил, что в этом году такая встреча Кремлем не планируется.

Тут даже трудно сказать, что в вопросе организации саммита мяч находится на такой-то стороне, скорее, каждая сторона играет пока со своим мячом. При этом Путин, несмотря на острейшую хулу в свой адрес из Киева, держится, как всегда, сдержанно. А вот Зеленский постоянно хамит и подначивает, вспомним хотя бы про «двоюродных племянников», покушающихся на историческую славу Украины.

Хотя, как показала встреча Путина с Байденом в Женеве, даже откровенные оскорбления главы другого государства, подобные тем, что позволил себе американский президент в отношении российского, непреодолимым препятствием при необходимости решать острейшие вопросы не являются. А в российско-украинских отношениях сейчас сплошь острые углы. Поэтому если «вдруг» объявят о предстоящей встрече, удивляться не надо - далеко не вся дипломатия ведется на камеру. Но даже при понимании того, что «за кулисами» наверняка идет диалог, важно понимать, какие цели ставит перед собой каждая сторона.

Россия своих целей не скрывает: прекращение войны на Донбассе на основе Минска-2 и хотя бы минимальная нормализация отношений двух стран. А вот с мотивами украинской стороны далеко не все ясно.

Крым не трогаем. В Киеве могут сколько угодно строить «крымскую платформу», но все разумные люди и там понимают, что это - фантомные боли, которые лечит только время. Поэтому и для Украины рациональными целями возможной встречи могут быть только те, что обозначила Россия.

Но интенсивность обсуждения темы саммита в соседней стране явно указывает на то, что у Зеленского есть и другие цели, сугубо внутренние. На поверхности, конечно, желание его команды показать «крутизну» своего шефа и поддержать сильно просевший рейтинг. Как на политическом сафари Зе за последнее время получил «головы» мировых тяжеловесов Макрона, Меркель, Байдена! Кого не хватает? Всем понятно. Правда, не всем понятно и даже известно, что Макрон после встречи с Зеленским отказался от совместной пресс-конференции, фрау Меркель была подчеркнуто протокольно-холодна, а суета и ужимки украинского лидера в Овальном кабинете красноречиво показывали: вассал приехал к хозяину за охранной грамотой.

Подыгрывать Зеленскому в его внутриполитической борьбе Москва, однозначно, не будет. Но если украинский президент все-таки решится на рациональную повестку дня для разговора с российским коллегой, то все возможно. Даже при понимании того, что такая встреча явно добавит ему политические очки дома.

А эти очки Зеленскому очень нужны. Все на Украине говорят о «горячей» для страны политической осени. Политики и аналитики даже предсказывают возможность досрочных выборов, несмотря на то, что для этого президенту придется корежить существующие законы, но в Киеве к такому не привыкать. И на фоне разыгравшихся политстрастей ажиотажный интерес к вероятной встрече Зеленского с Путиным уже приносит выгоду украинскому президенту. Как? Ну вот же он, честный и принципиальный, говорит обидчику его страны: я тебя не боюсь, я заставлю тебя отвечать на все наши вопросы! Тут и нацики похлопают-поддержат, веруя, что Зе спуску Путину не даст. И те, кто два года назад голосовал за его обещания остановить войну и защитить русскоязычных, понадеются: вот встретятся они наконец-то с глазу на глаз, может, о чем и договорятся…

Ну чистый «95-й квартал»! Представьте сценку: щупленький паренек в семейных трусах рвется на ринг, на котором разминается тяжеловес в атласной форме. «Пустите меня, я сейчас его так уделаю, так!..» Но его с трудом удерживают за руки друзья: «Да брось ты, черт с ним, не связывайся…» И зал верит: наш то тому точно бы навалял! Законы жанра.

А настоящей встречи не будет до тех пор, пока кураторы Украины не уладят с Россией, о чем можно договариваться с Зеленским.

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