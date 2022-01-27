Козак заявил, что Украина изобретает уловки, чтобы не соблюдать режим прекращении огня

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который принимает участие в переговорах политических советников лидеров «нормандской четверки», сообщил, что Украина изобретает уловки, чтобы не соблюдать режим прекращении огня.

«Украина изобретает всякого рода уловки для того, чтобы уклоняться от выполнения своих обязательств даже по этому вопросу, который ни с чем не связан, – просто нужно прекратить стрелять», - сказал он журналистам после встречи в Париже.

Дмитрий Козак отметил, что на сегодняшний день «самым эффективным» тот механизм прекращении огня, который был выработан 22 июля 2020 года и предполагал, что «на двусторонней основе стороны оперативно реагируют, прежде всего на всякие случайного рода выстрелы, происшествия с тем, чтобы не было ответного огня». По его словам, «пока он работал два с половиной месяца, перестрелок не было, когда Украина вышла из него, все это эскалировалось».

«Будем надеяться, что здравый смысл возобладает», - добавил представитель России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 26 января, в Париже прошла встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе длились почти восемь с половиной часов. Ранее Дмитрий Козак говорил, что участникам консультаций удалось договориться о безусловном соблюдении перемирия в регионе, но прогресс «почти нулевой».

Следующая встреча в «нормандском формате» должна состояться через две недели в Берлине.